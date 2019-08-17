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Все проигрывают: британский боксер сделал громкое заявление перед супербоем с Ломаченко

суббота, 17 августа 2019, 14:30
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Британский боксер Люк Кэмпбелл выразил уверенность, что он победит украинца Василия Ломаченко в чемпионском бою.

Слова Кэмпбелла приводит Sky Sports.

"Я встречусь в ринге с самым элитным боксером современности. Но каждый боксер когда-нибудь проигрывает. Это происходит рано или поздно. Я верю, что смогу победить Ломаченко. Я 19 лет жизни отдал боксу. Поэтому сейчас самый подходящий момент для подобного вызова", - заявил Кэмпбелл.

ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Бой Ломаченко - Кэмпбелл пройдет 31 августа в Лондоне на арене "О2".

На кону в этом бою будут стоять принадлежащие украинцу титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBA в легком весе, а также вакантный пояс по версии WBC.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко может сразиться с украинским боксером.

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