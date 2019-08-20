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Увольнение скандального топ-чиновника украинского спорта: стали известны подробности

вторник, 20 августа 2019, 20:56
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Председатель правления Федерации велоспорта Киева Игорь Хижняк рассказал подробности увольнения президента Федерации велоспорта Украины Александра Башенко, который в июне оскорбил чемпионку Европейских игр Анну Соловей.

Слова Хижняка приводит УНИАН.

"Был кворум, собрались представители 12-ти областей. Все единогласно проголосовали за освобождение Башенко с поста президента Федерации. И проголосовали за избрание президентом Федерации Андрея Гривко. Эта конференция - она внеочередная и ее главной задачей было - освободить Башенко, который проштрафился", - сказал Хижняк.

Стоит отметить, что Башенко еще может обжаловать увольнение в суде, но пока подобной информации от него не поступало. Чиновник не присутствовал на заседании Федерации, на котором его отправили в отставку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Башенко сделал непристойное предложение журналистке.

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