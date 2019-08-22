RU  UA  EN

четверг, 22 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 августа

00:12
На шоу "Танці з зірками" представили пары нового сезона
00:00
Российских "быков" унизили в матче Лиги чемпионов

21 августа

23:58
На учениях военных Путина произошло серьезное ЧП: все попало на видео
23:55
В Украине задержали опасную банду, грабившую элитные квартиры по всей стране: фото
23:26
Популярный курорт Кирилловка атакуют медузы-"монстры": опубликованы фото
23:22
Услышали крики детей: в Киеве загадочно погибла женщина, фото
22:57
В Польше разгорелся громкий скандал из-за унижения заробитчан из Украины: подробности
22:50
Маск завидует: в сети высмеяли видео с "межгалактическим" поездом боевиков ДНР
22:28
Освобожденному из тюрьмы корректировщику огня ДНР подарили гроб: появилось видео акции
22:22
Огонь поднимается до неба: в Полтаве вспыхнул "адский" пожар, видео
21:59
"Работают" парой: наглые воры в Киеве попали на фото
21:56
До и после войны: жизнь в Донецке показали двумя меткими фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Российских "быков" унизили в матче Лиги чемпионов

четверг, 22 августа 2019, 00:00
переглянути новину українською

Российский "Краснодар" проиграл греческому "Олимпиакосу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 0:4.

Таким образом, россиянам нужно забивать в ответной игре минимум четыре мяча, при этом не пропускать в свои ворота, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов.

В составе хозяев поля голами отметились Герреро, Ранджелович (дубль) и Поденсе.

Олимпиакос (Греция) – Краснодар (Россия) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Герреро, 30; 2:0 – Ранджелович, 78; 3:0 – Ранджелович, 85; 4:0 – Поденсе, 89.

«Олимпиакос»: Са, Рубен Семеду, Бухалакис, Гильерме, Герреро, Поденсе (Торосидис, 90+2), Элабделлауи, Масурас (Ранджелович, 75), Мерия, Цимикас, Вальбуэна (Камара, 87).

«Краснодар»: Сафонов, Фьоулусон, Спаич, Рамирес, Кабелья (Ольссон, 25), Вандерсон, Намли (Сулейманов, 58), Берг (Игнатьев, 69), Вилена, Камболов, Петров.

Предупреждения: Ранджелович, 85

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Олимпиакос - Краснодар - 4:0 Хроника матча

Эспаньол - Заря: онлайн трансляция

"Попугаи" из Барселоны: с кем сразится "Заря" в Лиге Европы

Львов - Шахтер - 0:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: