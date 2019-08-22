Российских "быков" унизили в матче Лиги чемпионов

Российский "Краснодар" проиграл греческому "Олимпиакосу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 0:4.

Таким образом, россиянам нужно забивать в ответной игре минимум четыре мяча, при этом не пропускать в свои ворота, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов.

В составе хозяев поля голами отметились Герреро, Ранджелович (дубль) и Поденсе.

Олимпиакос (Греция) – Краснодар (Россия) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Герреро, 30; 2:0 – Ранджелович, 78; 3:0 – Ранджелович, 85; 4:0 – Поденсе, 89.

«Олимпиакос»: Са, Рубен Семеду, Бухалакис, Гильерме, Герреро, Поденсе (Торосидис, 90+2), Элабделлауи, Масурас (Ранджелович, 75), Мерия, Цимикас, Вальбуэна (Камара, 87).

«Краснодар»: Сафонов, Фьоулусон, Спаич, Рамирес, Кабелья (Ольссон, 25), Вандерсон, Намли (Сулейманов, 58), Берг (Игнатьев, 69), Вилена, Камболов, Петров.

Предупреждения: Ранджелович, 85