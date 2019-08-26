Соперник Ломаченко рассказал удивительные моменты подготовки к чемпионскому бою

Британский боксер Люк Кэмпбелл рассказал о ходе подготовки к чемпионскому бою против украинца Василия Ломаченко. На кону в поединке, который пройдет 31 августа в Лондоне, будут стоять три чемпионских пояса - WBC, WBA и WBO.

Слова Кэмпбелла приводит GQ.

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"В этом тренировочном лагере я сделал одно важное изменение. Я проводил спарринги с тремя бойцами одновременно. Так что в ринг против меня выходят три парня. Это хорошая тренировка, но сначала было действительно сложно. Тебя бьют под разными углами, наносят неожиданные удары, но, безусловно, это повышает концентрацию", - сказал Кэмпбелл.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко сделал заявление о завершении карьеры.