Где смотреть онлайн Олимпик - Шахтер: расписание трансляций

В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Украины между донецкими "Олимпиком" и "Шахтером". Игра пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского.

ОЛИМПИК - ШАХТЕР: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Начало встречи в 17:00.

Прямая трансляция противостояния между донецкими коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2".

За время независимости Украины между собой команды провели в общей сложности 13 матчей. 9 из этих встреч завершились победами "Шахтера", в еще 4 играх соперники не смогли определить победителя. Разница мячей 40-13 в пользу "горняков".

В турнирной таблице чемпионата Украины "Шахтер" занимает 1-е место с 15 очками в активе. "Олимпик" занимает последнее, 12-е, место, набрав всего одно очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в украинском футболе разгорается новый скандал вокруг "Динамо" и "Шахтера".