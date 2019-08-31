RU  UA  EN

суббота, 31 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 августа

14:42
Украина подпишет с США и Польшей газовое соглашение: в чем суть
13:07
Украинцам готовят кардинальные изменения в начислении пенсий: что изменится
10:31
​Новый кредитный транш для Украины: названы сроки визита в Киев миссии МВФ
09:36
​Что происходит с гривной перед выходными: свежий курс от НБУ

29 августа

15:11
​На сколько вырос госдолг Украины в июле: названа огромная сумма
13:49
​Обнародовано решение о снижении цен на электроэнергию: кого коснуться изменения
12:18
​Почем Ильич? За сколько в Днепропетровской области продали памятник Ленину
11:16
​Facebook вводит новые правила для политической рекламы: названа причина
10:15
​Что происходит со средней зарплатой в Украине: опубликованы цифры
09:52
Узурпация власти НКЦБФР: эксперт раскритиковал законопроект Хромаева о регулировании рынков
09:16
​Доллар и евро дорожают: свежий курс от НБУ

28 августа

17:22
​У Зеленского сообщили, когда будет сформирован новый Кабмин
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Олимпик - Шахтер: расписание трансляций

суббота, 31 августа 2019, 15:03
переглянути новину українською

В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Украины между донецкими "Олимпиком" и "Шахтером". Игра пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского.

ОЛИМПИК - ШАХТЕР: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Начало встречи в 17:00.

Прямая трансляция противостояния между донецкими коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2".

За время независимости Украины между собой команды провели в общей сложности 13 матчей. 9 из этих встреч завершились победами "Шахтера", в еще 4 играх соперники не смогли определить победителя. Разница мячей 40-13 в пользу "горняков".

В турнирной таблице чемпионата Украины "Шахтер" занимает 1-е место с 15 очками в активе. "Олимпик" занимает последнее, 12-е, место, набрав всего одно очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в украинском футболе разгорается новый скандал вокруг "Динамо" и "Шахтера".

Фотовзгляд

Все галереи
Пляжи Кирилловки в последний день лета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн трансляция чемпионского боя

Поветкин - Фьюри: онлайн трансляция

Олимпик - Шахтер: онлайн трансляция

Заря - Динамо: онлайн видео трансляция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: