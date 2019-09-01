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Это как рафаелло... вместо тысячи слов: реакция фанатов на победу Ломаченко

воскресенье, 01 сентября 2019, 09:37
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В ночь с субботы, 31 августа, на воскресенье, 1 сентября, украинский боксер Василий Ломаченко, победив британца Люка Кэмпбелла, завоевал третий чемпионский титул: к поясам WBO и WBA он добавил WBC.

"Апостроф" собрал самые яркие комментарии фанатов на победу нашего боксера.

"Непревзойденный", - написала Мария Воеводина.

"Василий - это монстр. Перебоксировать его даже во сне не получится. Какая бешеная скорость, какие филигранные движения рук, ног, всего тела, я в бешеном восторге. Отдельный респект Люку, он отличный боксер с хорошими ногами, держался как настоящий мужик, его единственным недостатком было то, что он оказался в одном ринге с Васей", - написал Кирилл Бондаренко.

"Я в шоке от скорости... Рад, что это время не Пакьяо, иначе сплелись все скорости мира! И не понятно, кто бы победил! Но в любом случае "Лома" своего времени крут!" - написал пользователь под ником name_footbol.

"Рафаелло... вместо тысячи слов", - написал Димов Серега.

"Вася - профессор", - написал пользователь под ником andronly_h. Ему ответил пользователь reisendetra: "Доктор наук я бы сказал".

"Вася как всегда красава. Как всегда. Картина маслом", - написал Михаил Оленюк.

"Опять ты, опять с поясом", - написал пользователь rustam_aa77.

"Каждый раз, когда смотрю бой Ломы, открываю бутылочку пива, ложусь на диван и думаю, почему я не стал боксером? Лома красава, конечно, конкретный", - написал eldar.world.

"Однако Васе еще необходимо многое подтянуть. Защита от тейкдаунов хромает на обе ноги", - написал ANSAT_94.

"Просто в одну калитку... И на горизонте и близко никого", - написал р.дон.

"По ходу Лома получит дополнительный гонорар за то, что оставил Кэмпбелла на ногах", - написал JetAnfild.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "русский витязь" Поветкин победил Фьюри в бою-марафоне.

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