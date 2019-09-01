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"Русский витязь" Поветкин победил Фьюри в бою-марафоне

воскресенье, 01 сентября 2019, 00:20
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Российский боксер Александр Поветкин по прозвищу "Русский витязь" добился победы над британцем Хьюи Фьюри, которого называют "Кулак ярости". Поединок состоялся в Лондоне на арене "О2".

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

В первых нескольких раундах активнее был Фьюри, но затем Поветкин перехватил инициативу и сумел склонить чашу весов в свою пользу.

Поединок между Поветкиным и Фьюри не был титульным, но россиянин завоевал пояс чемпион WBA International в супертяжелом весе.

Таким образом, 39-летний Поветкин одержал свою 35-ю победу в профессиональном боксе при двух поражениях. 24-летний Фьюри проиграл третий бой при 23 победах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер Александр Усик отказался от боя с Поветкиным.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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