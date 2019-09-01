Я проиграл особенному бойцу: британец - о бое с Ломаченко

Британский боксер Люк Кэмпбелл прокомментировал поражение украинцу Василию Ломаченко в бое сразу за три чемпионских пояса в легком весе - по версиям WBC, WBA, WBO.

Слова Кэмпбелла приводит Sky Sports.

"Ломаченко - отличный чемпион, очень благодарен ему за такой бой. Он реально очень сильно бьет, знаете, он – особенный боец. Мы все это знаем. Это бокс, конечно, я тренировался, чтобы победить, но Василий был слишком хорош. Тем не менее я уверен, что мое время еще придёт", - сказал Кэмпбелл.

Для Кэмпбелла это поражение стало третьим в 23 боях на профессиональном ринге. Ломаченко выиграл 14-й бой из 15 в профи.

Ранее "Апстроф" сообщал, что фанаты ярко отреагировали на победу Ломаченко в бою с Кэмпбеллом.