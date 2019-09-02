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Чемпионат Украины: все результаты 6-го тура

понедельник, 02 сентября 2019, 10:31
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Матчами воскресенья, 1 сентября, завершился 6-й тур чемпионата Украины по футболу.

Из неожиданностей отметим очередную потерю очков "Динамо", которое упустило победу в матче с "Зарей". "Шахтер" свой матч у "Олимпика" уверенно выиграл. Приводим вашему вниманию все результаты тура.

30 августа

"Десна" - "Карпаты" - 0:0

31 августа

"Днепр-1" - "Колос" - 2:1
Голы: Назаренко, 58; Когут, 90+3 - Морозко, 17.

"Ворскла" - "Александрия" - 0:1
Гол: Шастал, 24.

"Львов" - "Мариуполь" - 0:1
Гол: Вакула, 62.

1 сентября

"Олимпик" - "Шахтер" - 0:4
Голы: Мораес, 13; Соломон, 45+3; Марлос, 60; Мораес, 80.

"Заря" - "Динамо" - 2:2
Голы: Громов, 42; Абу Ханна, 82 - Родригес, 17; де Пена, 36.

После шести туров лидером чемпионата Украины остается "Шахтер", который набрал 18 очков. Второе-третье место делят "Десна" и "Заря", которые имеют в активе по 11 набранных баллов. "Александрия" идет 4-й с 9 очками в активе. "Динамо", набрав 8 очков и имея матч в запасе, занимает 5-е место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что болельщики "Динамо" отреагировали на позор команды в Запорожье.

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