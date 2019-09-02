Где смотреть онлайн Литва - Украина: расписание трансляций

В субботу, 7 сентября, в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Украины сыграет с командой Литвы. Встреча состоится в Вильнюсе.

Начало матча в 19:00.

Прямую трансляцию противостояния литовцев и украинцев покажут телеканалы "ТРК Украина" и "Футбол 1". Также трансляция будет доступна в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 2".

ЛИТВА - УКРАИНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

После четырех туров Украина уверенно лидирует в турнирной таблице группы В, набрав десять очков. Литва занимает последнюю, пятую, позицию, имея в активе всего одно очко и матч в запасе.

Ранее Украина и Литва встречались между собой в официальных матчах четыре раза. Команды одержали по две победы. При этом литовцы имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей: 5-4.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Коноплянка близок к возвращению в Украину.