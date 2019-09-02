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Возвращение героя в Украину: как фанаты встретили Ломаченко

понедельник, 02 сентября 2019, 16:40
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Украинский боксер Василий Ломаченко, завоевавший титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе, вернулся в Украину.

Чемпион прилетел в Одессу в три часа ночи, но, несмотря на столь позднее время, его встретили фанаты и журналисты. Ломаченко прибыл на родину в темных очках, чтобы скрыть на лице следы боя с Люком Кэмпбеллом.

"В целом поединок прошел по плану. Мы сделали все, что должны были сделать. Завоевали пояс практически без потерь для здоровья", - сказал украинец.

Напомним, что Ломаченко победил Кэмпбелла единогласным решением судей. Кроме приобретения нового чемпионского пояса, украинский боксер также защитил принадлежащие ему титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Кэмпбелл сделал заявление после боя с Ломаченко.

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