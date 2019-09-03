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Остался еще один: стало известно, когда Ломаченко получит главный бой в карьере

вторник, 03 сентября 2019, 16:29
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Боб Арум, промоутер чемпиона мира по боксу в легком весе по версиям WBA, WBO, WBC Василия Ломаченко, рассказал, когда его клиент получит возможность объединить все чемпионские пояса. Напомним, титул чемпиона мира по версии WBC наш соотечественник завоевал в субботу, 31 августа, в бою с британцем Люком Кэмпбеллом.

Слова Арума приводит iFL TV.

"Объединительный поединок не получится организовать до следующего года, ведь бой Комми - Лопес пройдет лишь в декабре. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы организовать Василию еще один поединок, а уже после, в марте или апреле 2020 года, сделаем бой за звание абсолютного чемпиона мира", - сказал Арум.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты встретили Ломаченко в аэропорту после завоевания третьего чемпионского титула.

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