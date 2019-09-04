RU  UA  EN

среда, 4 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 сентября

17:50
Где смотреть онлайн Свитолина - Уильямс: расписание трансляций
17:47
В Киеве поймали вандалов, осквернивших известный памятник: их фото и переписка
17:47
Страшно даже смотреть: в сети на фото показали, что осталось от известного гипермаркета в Донецке
17:25
Активистка Майдана и нардеп: Зеленский назначил зама главы ОПУ Богдана, фото
17:22
Кличко отреагировал на решение Кабмина о его увольнении
17:10
Из колонии под Львовом сбежали опасные преступники: появились подробности и фото
17:04
В СМИ рассказали, как Коломойский пытается вернуть "ПриватБанк" и получить за него компенсацию
16:56
Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе, фото
16:29
Победитель "Х-фактора" рассказал о знакомстве с женой: после такого фиаско свадьбы могло и не быть
16:28
Дожди двинут на восток: синоптик дала актуальный прогноз
16:25
Смертельный взрыв в Донецке: появились новые подробности и фото с места
16:23
Получает больше, чем Зеленский: названа зарплата главы ОПУ Богдана
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Свитолина - Уильямс: расписание трансляций

среда, 04 сентября 2019, 17:50
переглянути новину українською

5 сентября украинка Элина Свитолина встретится в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) с американкой Сереной Уильямс.

СВИТОЛИНА - УИЛЬЯМС: ОНЛАЙН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Поединок начнется ориентировочно в 18:00.

Прямую трансляцию встречи между Свитолиной и Уильямс можно будет посмотреть на телеканале Eurosport.

СВИТОЛИНА - УИЛЬЯМС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Для будущих соперниц это будет шестая очная встреча. На данный момент американка ведет со счетом 4:1.

В предыдущих раундах US Open Свитолина прошла Уитни Осигве (США), Винус Уильямс (США), Даяну Ястремскую (Украина), Мэдисон Киз (США) и Йоганну Конту (Великобритания). Уильямс одержала победы над Марией Шараповой (Россия), Кэти Макнелли (США), Каролиной Муховой (Чехия), Петрой Мартич (Хорватия) и Ван Цян (Китай).

Ранее "Апостроф" публиковал видеообзор поединка Свитолина - Конта в 1/4 финала US Open.

Фотовзгляд

Все галереи
Первый звонок в Талаковке на Донбассе

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Свитолина - Уильямс: онлайн трансляция

Литва - Украина: онлайн трансляция матча квалификации Евро-2020

Заря - Динамо - 2:2 Видео и хроника матча

Арсенал - Тоттенхэм Хотспур - 2:2 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: