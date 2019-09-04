Свитолина - Уильямс: прогноз букмекеров и где смотреть полуфинал US Open

5 сентября украинка Элина Свитолина встретится в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) с американкой Сереной Уильямс.

Поединок начнется ориентировочно в 23:00.

Прямую трансляцию встречи между Свитолиной и Уильямс можно будет посмотреть на телеканале Eurosport.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является американская теннисистка. На победу Уильямс предлагается коэффициент 1,36. При этом победа Свитолиной оценивается коэффициентом 3,20.

Для будущих соперниц это будет шестая очная встреча. На данный момент американка ведет со счетом 4:1.

В предыдущих раундах US Open Свитолина прошла Уитни Осигве (США) - 2:0 (6:1, 7:5), Винус Уильямс (США) - 2:0 (6:4, 6:4), Даяну Ястремскую (Украина) - 2:0 (6:2, 6:0), Мэдисон Киз (США) - 2:0 (7:5, 6:4) и Йоганну Конту (Великобритания) - 2:0 (6:4, 6:4).

Ранее "Апостроф" публиковал видеообзор победы Свитолиной над Контой в четвертьфинале US Open.