Тайная госпитализация легендарного Шумахера: появилась новая информация

Член медицинского персонала парижской клиники на условиях анонимности сообщил о состоянии легендарного автогонщика Михаэля Шумахера, который был тайно госпитализирован.

Об этом сообщает Le Parisien.

"Шумахер действительно находится у нас. Могу заверить, что он в сознании", - заявил сотрудник.

Ранее сообщалось, что в Париже немцу будут пересаживать стволовые клетки.

Напомним, Шумахер в декабре 2013 года получил серьезную травму головы, ударившись о камень во время катания на лыжах в Альпах. В сентябре 2014 года автогонщика выписали из больницы. С тех пор он проходит реабилитацию в собственном доме. В 2016 году стало известно, что семья гонщика потратила на лечение более 16 миллионов евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что друг Шумахера сделал важное заявление о состоянии травмированного автогонщика.