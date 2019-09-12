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Обидчик Кличко устроил шоу во время битвы взглядов с соперником: опубликовано видео

четверг, 12 сентября 2019, 12:24
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, обидчик украинского боксера Владимира Кличко, устроил шоу на битве взглядов перед боем с непобежденным шведом Отто Уаллином.

Боксеры сошлись в традиционной битве взглядов 11 сентября.

"Цыганский король", как называют Фьюри во всем мире, как обычно решил повеселить публику. На этот раз он корчил глупые гримасы перед камерами.

Кроме того, Фьюри становился на носочки, чтобы казаться выше Уаллина, а после этого начал ходить у шведского спортсмена за спиной.

Кроме того, скандальный британец постоянно позировал для фото, что заметно веселило не только прессу, но и его будущего оппонента.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Фьюри высказался об украинце Александре Усике.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Фьюри, бокс

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