В команде Ломаченко сделали заявление о следующем бое

Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что его подопечный может провести следующий бой уже в следующем году.

Слова Арума приводит Boxing Scene.

"Я общался с менеджером Василия Эгисом Климасом. Он сказал мне, что Ломаченко дождется победителя поединка Комми - Лопес, если не получит интересного предложения о каком-либо большом бое. Поэтому он будет ждать", - сказал Арум.

Бой Комми - Лопес состоится 14 декабря. На кону этого поединка будет стоять титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF. Это единственный пояс, которого нет в коллекции Ломаченко. В данный момент украинец является чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC.

Ранее "Апостроф" публиковал имена возможных соперников Ломаченко в следующем бою.