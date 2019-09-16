"Ад" и "кат": болельщики Динамо вывесили знаковый баннер про кума Путина

Болельщики "Динамо" на матче 7-го тура украинской Премьер-Лиги с "Десной" (1:2) вывесили баннер с изображением одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

На баннере был изображен сам политик и слово "адвокат", которое разделили по слогам и выделили красным цветом "ад" и "кат".

Отметим, что Медведчук является партнером Григория Суркиса, брат которого, Игорь Суркис, владеет столичным футбольным клубом. Также он является кумом президент РФ Владимира Путина.

Во времена СССР Медведчук был адвокатом украинского поэта и диссидента Василия Стуса, который скончался в 1985 году в России в тюремном лагере особого режима. В Украине критикуют действия Медведчука и считают, что он помогал в расправе с поэтом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что журналисты телеканала ZIK начали покидать свои должности после того, как его владельцем стал депутат Верховной Рады Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку.