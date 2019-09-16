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Атлетико - Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

понедельник, 16 сентября 2019, 14:00
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В среду, 18 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанский "Атлетико" и итальянский "Ювентус". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Ювентус".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка домашнюю команду. На победу испанского клуба дается коэффициент 2,52. На успех "Ювентуса" можно поставить с коэффициентом 3,24. Ничья оценивается коэффициентом 3,14.

После четырех туров "Атлетико" набрал девять очков и занимает второе место в чемпионате Испании. "Ювентус" в первенстве Италии идет на третьем месте с семью баллами после трех туров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16-летний футболист принес "Барселоне" разгромную победу в чемпионате.

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