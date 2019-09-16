Где смотреть онлайн Атлетико - Ювентус: расписание трансляций

В среду, 18 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанский "Атлетико" и итальянский "Ювентус". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между испанским и итальянским коллективами можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 2".

АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Атлетико" и "Ювентус" провели между собой девять матчей в еврокубковых турнирах. Трижды сильнее был испанский клуб, однажды была зафиксирована ничья и пять раз побеждали итальянцы. Разница мячей 13-9 в пользу "Ювентуса".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ювентус" с Роналду потерял первые очки в чемпионате.