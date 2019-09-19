Где смотреть онлайн Динамо - Мальме: расписание трансляций

В четверг, 19 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между киевским "Динамо" и шведским "Мальме". Игра пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

ДИНАМО - МАЛЬМЕ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало встречи в 19:55.

Прямая трансляция противостояния между украинским и шведским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1". Также игру покажет российский телеканал "Матч! Футбол 2".

Между собой команды прежде не встречались.

ДИНАМО - МАЛЬМЕ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Вместе с "Динамо" и "Мальме" в группе играют "Копенгаген" и "Лугано".

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16-летний футболист принес "Барселоне" разгромную победу в чемпионате.