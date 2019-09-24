Весомая потеря: "Динамо" надолго лишилось ведущего игрока

Киевское "Динамо" на длительный срок из-за травмы потеряло центрального защитника Никиту Бурду.

Об этом сообщает Telegram-канал "Записки Динамовца".

Согласно информации источника, 24-летний футболист получил травму в матче 8-го тура чемпионата Украины с "Ворсклой" (5:0). У защитника диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Из-за повреждения Бурда может пропустить более шести месяцев. Не исключено, что в текущем сезоне игрок больше не выйдет на футбольное поле.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже вызвал в национальную команду вместо Бурды его одноклубника Артема Шабанова на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Литвой (11 октября) и Португалией (14 октября).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" и "Шахтер" вступили в борьбу за легендарного тренера.