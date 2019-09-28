Где смотреть онлайн Аталанта - Шахтер: расписание трансляций

1 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянская "Аталанта" и украинский "Шахтер". Встреча пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аталанта" - "Шахтер".

Начало матча в 19:55.

АТАЛАНТА - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Прямая трансляция противостояния между итальянским и украинским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 2".

"Аталанта" и "Шахтер" ранее в еврокубковых турнирах не встречались.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" крупно уступил "Манчестер Сити", "Аталанта" разгромно проиграла загребскому "Динамо".