Динамо - Днепр-1: онлайн видео трансляция

В воскресенье, 29 сентября, в матче 9-го тура чемпионата Украины встретятся "Динамо" и "Днепр-1". Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию встречи "Динамо" - "Днепр-1".

Начало матча - в 17:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

"Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Днепр-1" - 7-е. В активе столичной команды 14 очков. "Днепр-1" набрал на 3 очка меньше.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом матча является "Динамо". На победу киевлян можно поставить с коэффициентом 1,15, в то время как на триумф "Днепра-1" предлагается котировка 19,50. На ничью можно поставить за 7,75.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Карпаты" проиграли команде из села в чемпионате Украины.