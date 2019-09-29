Где смотреть онлайн Ливерпуль - Зальцбург: расписание трансляций

В среду, 2 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и австрийский "Зальцбург". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Зальцбург".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между английским и австрийским коллективами можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч Футбол 3".

До настоящего времени "Ливерпуль" и "Зальцбург" еще ни разу не встречались между собой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб Европы одержал 16-ю победу подряд в национальном чемпионате.