Ливерпуль - Зальцбург: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 2 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и австрийский "Зальцбург". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Зальцбург".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка действующего победителя турнира. На победу ливерпульского клуба дается коэффициент 1,29. На успех "Зальцбурга" можно поставить с коэффициентом 9,00. Ничья оценивается коэффициентом 6,00.

ЛИВЕРПУЛЬ - ЗАЛЬЦБУРГ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

В данный момент "Зальцбург" занимает первое место в турнирной таблице группы Е, имея в активе три очка. "Ливерпуль" находится на третьей позиции, не набрав пока ни одного очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб Европы одержал 16-ю победу подряд в национальном чемпионате.