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Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Бавария: расписание трансляций

воскресенье, 29 сентября 2019, 10:21
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Во вторник, 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Тоттенхэм Хотспур" и немецкая "Бавария". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Бавария".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между лондонским и мюнхенским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также матч покажет российский телеканал "Матч Футбол 1".

"Тоттенхэм Хотспур" и "Бавария" ранее встречались в матчах еврокубковых турниров четыре раза. Две победы одержал немецкий клуб, один матч завершился вничью, а еще один - победой английской команды. Разница мячей 6-4 в пользу "Баварии".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Атлетико" и "Реал" не выявили победителя в дерби.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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