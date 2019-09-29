Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Бавария: расписание трансляций

Во вторник, 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Тоттенхэм Хотспур" и немецкая "Бавария". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Бавария".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между лондонским и мюнхенским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также матч покажет российский телеканал "Матч Футбол 1".

"Тоттенхэм Хотспур" и "Бавария" ранее встречались в матчах еврокубковых турниров четыре раза. Две победы одержал немецкий клуб, один матч завершился вничью, а еще один - победой английской команды. Разница мячей 6-4 в пользу "Баварии".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Атлетико" и "Реал" не выявили победителя в дерби.