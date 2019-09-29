Локомотив - Атлетико: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

1 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся российский "Локомотив" и испанский "Атлетико". Встреча пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Атлетико".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка команду гостей. На победу испанского клуба дается коэффициент 1,66. На успех "Локомотива" можно поставить с коэффициентом 5,50. Ничья оценивается коэффициентом 3,60.

ЛОКОМОТИВ - АТЛЕТИКО: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

В данный момент "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице группы D, имея в активе три очка. "Атлетико" находится на третьей позиции, набрав одно очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги чемпионов "Локомотив" обыграл "Байер", "Атлетико" сыграл вничью с "Ювентусом".