RU  UA  EN

понедельник, 30 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.15
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Динамо Киев
Александрия

Новости

30 сентября

19:56
Разговор двух идиотов: сеть в истерике из-за "кремлевского хокку" Путина и Медведева
19:45
Порошенко взорвал сеть, пообещав заплатить 3 млн "за Гонтареву"
19:27
Когда стартует отопительный сезон и сколько придется платить: озвучены тарифы для областей
19:26
Порошенко вызвали на допрос "с пристрастием": в чем особенность
19:15
Где смотреть онлайн Лугано - Динамо: расписание трансляций
19:08
Капитуляция и самоубийство: эксперт указал на опасность договоренностей с Путиным по Донбассу
19:08
Стало известно, что Луценко рассказал адвокату Трампа по делу против Байдена
19:00
Опасного убийцу-беглеца поймали на выезде из Украины: подробности
19:00
12 плохих идей маникюра для коротких ногтей: какой дизайн уже не в моде
18:39
США ввели санкции против России за вмешательство в выборы: кого наказали
18:35
Эксперты рассказали о настроениях киевлян перед выборами городской власти
18:33
На Кремль ТВ эпично засветили наемников ЧВК "Вагнер"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Лугано - Динамо: расписание трансляций

понедельник, 30 сентября 2019, 19:15
переглянути новину українською

В четверг, 3 октября, в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы встретятся вице-чемпион Украины "Динамо" и швейцарский "Лугано". Встреча пройдет в Санкт-Галлене на стадионе "Кибунпарк".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Лугано" - "Динамо".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между швейцарским и украинским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1". Также игру покажет российский телеканал "Матч! Футбол 3".

Между собой команды прежде не встречались.

ЛУГАНО - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

После 1-го тура "Динамо" лидирует в турнирной таблице группы В, набрав три очка. "Лугано" занимает последнее, четвертое место, не имея очков в активе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре группового турнира Лиги Европы "Динамо" обыграло "Мальме".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Манчестер Юнайтед - Арсенал: онлайн трансляция

Атлетико - Реал - 0:0 Хроника матча

Шахтер - Ворскла - 4:0 Хроника матча, видео голов

Мариуполь - Динамо - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: