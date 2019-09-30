Где смотреть онлайн Лугано - Динамо: расписание трансляций

В четверг, 3 октября, в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы встретятся вице-чемпион Украины "Динамо" и швейцарский "Лугано". Встреча пройдет в Санкт-Галлене на стадионе "Кибунпарк".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Лугано" - "Динамо".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между швейцарским и украинским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1". Также игру покажет российский телеканал "Матч! Футбол 3".

Между собой команды прежде не встречались.

ЛУГАНО - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

После 1-го тура "Динамо" лидирует в турнирной таблице группы В, набрав три очка. "Лугано" занимает последнее, четвертое место, не имея очков в активе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре группового турнира Лиги Европы "Динамо" обыграло "Мальме".