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Как Деревянченко дрался с Головкиным: лучшие моменты чемпионского боя

воскресенье, 06 октября 2019, 07:50
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Украинский боксер Сергей Деревянченко в чемпионском бою потерпел поражение от казахстанца Геннадия Головкина. Поединок состоялся в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден".

Украинец получил рассечение над глазом в первом раунде, но в дальнейшем многократно успешно атаковал и оказал достойное сопротивление именитому оппоненту. Судьи единогласно отдали победу Головкину по очкам, но зрители и многие эксперты остались недовольны таким решением, посчитав, что победителем должен был стать украинец.

37-летний Головкин завоевал вакантные чемпионские титула по версиям IBF и IBO в среднем весе. 33-летний Деревянченко во второй раз в своей карьере потерпел поражение в бою за титул чемпиона мира.

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