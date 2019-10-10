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Россия уничтожила британскую сборную в отборе на Евро-2020

четверг, 10 октября 2019, 23:55
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В четверг, 10 октября, в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года играли сборные России и Шотландии. Встреча прошла на стадионе "Лужники" в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

Россия – Шотландия – 4:0

Голы: 1:0 – Дзюба, 57; 2:0 – Оздоев, 60; 3:0 – Дзюба, 70; 4:0 – Головин, 84.

Россия: Гилерме, Фернандес, Джикия, Семенов, Жирков (Черышев, 66), Головин, Оздоев, Ионов (Ахметов, 79), Баринов, Кудряшов, Дзюба (Комличенко, 87).

Шотландия: Маршалл, Девлин, Малгрю, Робертсон, Палмер, Снодграсс, Макгрегор, Берк (Шенкленд, 46), Флек (Армстронг, 82), Фрэйзер (Кристи, 68), Макгинн.

Предупреждение: нет – Флек, 41.

За всю историю сборные России и Шотландии встречались три раза. Преимущество в личных встречах удерживают россияне. На их счету одна победа при двух ничьих.

В турнирной таблице группы I отбора Евро-2020 сборная России занимает 2-е место, набрав в 6 матчах 15 очков. Шотландцы, имея в активе 6 очков, располагаются на 5-й позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина феерически пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу.

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