RU  UA  EN

вторник, 15 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 октября

14:52
Разбитый локоть и ссадины: в Киеве пытались ограбить ведущую Руслану Писанку
14:51
Сорвут планы Кабмина: в СМИ раскритиковали попытки реприватизировать "Криворожсталь" и "Укртелеком"
14:20
Из галереи в США украли картину Сальвадора Дали за 32 секунды: видео
13:50
Был один лишь вопрос - за что? Екатерина Кухар рассказала о смерти первенца
13:33
Родные Заворотнюк впервые рассказали о болезни и лечении актрисы
13:04
Автор антиутопии "Рассказ служанки" получила второго "Букера": о чем ее новая книга
12:55
Очень интересное начало: сеть повеселило забавное видео из Рады
12:39
​У Зеленского сделали важное заявление по разведению сил на Донбассе
12:21
Оля Полякова устроила очередной "баттл" с Каменских: певицу попросили угомониться
11:37
Тимошенко призвала дать украинцам право решать вопросы мира, земли и стратегической собственности страны
11:26
Наказание для нардепов-прогульщиков и новые звания для ВСУ: онлайн трансляция заседания Рады
11:24
Лилия Подкопаева умилила трепетным фото с новорожденной дочерью
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Промоутер назвал имена потенциальных соперников Усика

вторник, 15 октября 2019, 12:58
переглянути новину українською

Промоутер Эдди Хирн рассказал о том, с кем может выйти в ринг украинский боксер Александр Усик, который недавно дебютировал в супертяжелом весе.

По словам промоутера, в ближайшее время Усик точно не сможет боксировать против чемпиона мира по версии WBA Деонтея Уайлдера, так как украинцу сперва нужно завоевать титул по другой версии.

"Нам будет сложно организовать бой для Усика. Он обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBO. Поэтому он должен встретиться с победителем реванша Джошуа - Руис. Однако также есть обязательный претендент по линии IBF. Назревает разделение поясов. Нет шансов на то, что Уайлдер будет боксировать с Усиком до тех пор, пока у Александра не будет чемпионского титула", - объяснил ситуацию Хирн.

Напомним, что после победы в дебютном бою в супертяжелом весе над американцем Чаззом Уизерспуном Усика с успешным выступлением поздравил президент страны Владимир Зеленский.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Португалия - 2:1 Хроника матча, видео голов

Усик - Уизерспун: Хроника боя

Американско-украинские разборки в Чикаго: все о предстоящем бое Усик - Уизерспун

Украина - Литва - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: