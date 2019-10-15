Промоутер назвал имена потенциальных соперников Усика

Промоутер Эдди Хирн рассказал о том, с кем может выйти в ринг украинский боксер Александр Усик, который недавно дебютировал в супертяжелом весе.

По словам промоутера, в ближайшее время Усик точно не сможет боксировать против чемпиона мира по версии WBA Деонтея Уайлдера, так как украинцу сперва нужно завоевать титул по другой версии.

"Нам будет сложно организовать бой для Усика. Он обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBO. Поэтому он должен встретиться с победителем реванша Джошуа - Руис. Однако также есть обязательный претендент по линии IBF. Назревает разделение поясов. Нет шансов на то, что Уайлдер будет боксировать с Усиком до тех пор, пока у Александра не будет чемпионского титула", - объяснил ситуацию Хирн.

Напомним, что после победы в дебютном бою в супертяжелом весе над американцем Чаззом Уизерспуном Усика с успешным выступлением поздравил президент страны Владимир Зеленский.