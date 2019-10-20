Славия - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

23 октября в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся чешская "Славия" и испанская "Барселона". Матч пройдет в Праге на стадионе "Эден".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию встречи "Славия" - "Барселона".

Начало матча в 22:00.

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу каталонского клуба предлагается коэффициент 1,40. На успех чехов можно поставить с коэффициентом 7,50. Ничья оценивается коэффициентом 4,75.

"Барселона" занимает второе место в группе F, одержав одну победу при одной ничьей. "Славия" находится на последней, четвертой позиции, набрав одно очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Интер", "Славия" проиграла "Боруссии".