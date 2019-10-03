Немецкий топ-клуб одержал важную гостевую победу в Лиге чемпионов

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла пражскую "Славию" со счетом 2:0.

Победу дортмундцам принес дубль защитника Хакими, который арендован у мадридского "Реала".

В 3-м туре "Боруссия" на выезде сыграет с миланским "Интером". "Славии" предстоит домашняя игра с "Барселоной". Оба матча состоятся 23 октября.

"Славия" Чехия – "Боруссия" Дортмунд, Германия - 0:2 (0:1)

Голы: Хакими (35, 89)

"Славия": Коларж, Говорка, Боржил, Кудела, Цоуфал, Соучек, Станчу (Шкода, 83), Масопуст (Зелены, 76), Шевчик, Тецл (ван Бюрен, 59), Олайинка.

"Боруссия": Бюрки, Хуммельс, Хакими (Загаду, 90), Аканджи, Пишчек, Дилэйни, Санчо (Азар, 74), Брандт (Гетце, 90), Витцель, Ройс, Геррейру.

Предупреждения: Пишчек (22), Шевчик (45), Говорка (50).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов "Боруссия" сыграла вничью с "Барселоной", "Славия" едва не победила "Интер".