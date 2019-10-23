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Где смотреть онлайн Сент-Этьен - Александрия: расписание трансляций

среда, 23 октября 2019, 18:21
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В четверг, 24 октября, состоится матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы между французским "Сент-Этьеном" и украинской "Александрией". Встреча состоится в Сент-Этьене на стадионе "Жоффруа Гишар".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Сент-Этьен" - "Александрия".

Начало встречи в 19:55.

Прямая трансляция противостояния между французским и украинским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2".

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Между собой команды прежде не встречались.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м туре группового турнира Лиги Европы "Александрия" сыграла вничью с "Гентом".

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