Динамо - Копенгаген - 0-1: онлайн видео голов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" на своем поле сыграет с датским "Копенгагеном". Матч проходит в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

На 2-й минуте счет открыл нападающий гостей Сотириу.

ЛИГА ЕВРОПЫ

2-й тур. Группа В

ДИНАМО Украина - КОПЕНГАГЕН Дания - 0:1

Гол: Сотириу (2)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Де Пена, Цыганков, Вербич, Беседин

"Копенгаген": Йонссон, Овьедо, Нелссон, Папаяннопулос, Бартолец, Стаге, Зека, Фишер, Сантос, Йенсен, Сотириу

После двух туров "Копенгаген" и "Динамо" делят 1 место в турнирной таблице группы В, набрав по четыре очка. В 1-м туре "Динамо" обыграло "Мальме", а во 2-м - сыграло вничью с "Лугано".