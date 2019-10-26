Шевченко назвал состав сборной Украины на ноябрьские матчи

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список из 25 футболистов, которые вызваны для участия в товарищеском матче с Эстонией, а также поединке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сербии.

Об этом сообщает официальный сайт украинской ассоциации футбола.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания), Юрий Панькив ("Александрия").

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все - "Динамо"), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все - "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Матч Украина - Запорожье состоится 14 ноября в Запорожье. Встреча Сербия - Украина пройдет 17 ноября.

Напомним, что сборная Украины досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.

Ранее "Апостроф" объяснял, почему для Украины важен матч с Сербией.