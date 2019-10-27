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Где смотреть онлайн Динамо - Карпаты: расписание трансляций

воскресенье, 27 октября 2019, 15:50
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27 октября состоится матч 12-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и львовскими "Карпатами". Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

ДИНАМО - КАРПАТЫ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 17:00.

Прямая трансляция противостояния между киевским и львовским коллективами пройдет на телеканале "2+2".

После 11 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 23 очка. Отставание киевлян от лидирующего "Шахтера" составляет 10 очков. "Карпаты" находятся на последнем, восьмом месте в таблице, имея в активе восемь очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 11-м туре чемпионата Украины "Динамо" обыграло "Александрию".

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