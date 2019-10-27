Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" и "Тоттенхэм Хотспур" на матч 10-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 27 октября.

ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 18:30.

Ливерпуль: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах

Запасные: Адриан, Гомес, Кейта, Лаллана, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Ориги

Тоттенхэм Хотспур: Гассанига, Алдервейрелд, Орье, Роуз, Санчес, Сиссоко, Уинкс, Алли, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн

Запасные: Остин, Дэвис, Вертонген, Дайер, Ло Чельсо, Н'Домбеле, Лукас Моура

После 9 туров "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Красные" выиграли 8 матчей из 9-ти и набрали 25 очков. "Тоттенхэм" находится 7-й позиции в таблице, имея в активе 12 очков.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" дважды обыграл "Тоттенхэм" в чемпионате Англии со счетом 2:1. Также мерсисайдцы обыграли "шпор" финале Лиги чемпионов (2:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" потерял первые очки в сезоне в матче с "Манчестер Юнайтед".