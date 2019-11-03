Аталанта - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

6 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянская "Аталанта" и английский "Манчестер Сити". Матч пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аталанта" - "Манчестер Сити".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка гостей. На победу английского клуба дается коэффициент 1,44. На успех итальянцев можно поставить с коэффициентом 6,00. Ничья оценивается коэффициентом 4,75.

В данный момент "Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав девять очков. "Аталанта" находится на 4-й позиции, не имея ни одного очка в активе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м туре Лиги чемпионов "Манчестер Сити" разгромил "Аталанту" на своем поле.