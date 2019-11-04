RU  UA  EN

понедельник, 4 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

4 ноября

12:53
Брат Меган Маркл снялся в рекламе об ограблении Букингемского дворца
12:44
Морозы до -20 и сильные снегопады: синоптик дал детальный прогноз на зиму
12:38
MARUV получила в Испании престижную премию от MTV как российская певица
12:24
Кровоподтеки и нарушения по массе: эксперты рассказали о проверке курятины "Епікур" и других марок
12:01
Больше в лес ходить не надо: в поезде "Укрзализныци" обнаружили жуткую находку, фото
11:56
Леди Гага сыграет главную роль в фильме об убийстве Гуччи
11:39
Новейшая украинская ракета для уничтожения кораблей вызвала истерику в России
11:08
Ким Кардашьян пожаловалась на лишний вес и поделилась планом похудения
10:59
Хватит, он уже умер: в Киеве мужчина учинил зверскую расправу над бомжом
10:18
День Казанской иконы Божией Матери: что нельзя делать 4 ноября
09:59
Оставила послание перед смертью: в Сумах загадочно погибла студентка
09:45
В Киеве в страшном ДТП разбились два авто, много погибших: фото и видео с места
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Аталанта - Манчестер Сити: расписание трансляций

понедельник, 04 ноября 2019, 12:58
переглянути новину українською

В среду, 6 ноября, в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся итальянская "Аталанта" и английский "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аталанта" - "Манчестер Сити".

Начало встречи - в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между итальянским и английским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также встречу покажет российский телеканал "Матч! Футбол 2".

АТАЛАНТА - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице группы C Лиги чемпионов, набрав 9 очков. "Аталанта" идет последней, проиграв все три своих матча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что европейский топ-клуб уволил тренера после громкого позора.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо - Львов - 4:0 Хроника матча, видео голов

Свитолина - Барти - 0:2 Хроника матча

Карпаты - Шахтер - 0:3 Видео матча

Челси - Манчестер Юнайтед - 1:2 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: