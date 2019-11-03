RU  UA  EN

воскресенье, 3 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

3 ноября

09:52
Гривна ослабнет: озвучен тревожный прогноз по курсу доллара на неделю

2 ноября

12:53
В Мариуполе посреди улицы зарезали бизнесмена: фото, видео и данные о задержанном

1 ноября

21:11
Озвучен интересный прогноз по курсу гривни с 4 ноября
09:32
Гривна резко укрепилась: актуальный курс валют на 1 ноября

31 октября

14:35
Названы 100 самых богатых украинцев: кто возглавил рейтинг
12:55
Кому в Украине платят больше всего: появился интересный рейтинг
09:25
Сколько стоит доллар 31 октября: свежий курс валют
07:45
Новые тарифы на газ и рост доллара: какие изменения ждут украинцев с 1 ноября
07:27
Путин сделал неожиданное заявление о поставках газа в Украину

30 октября

15:55
Как Украине погашать долги: аналитики Альфа-Банка дали рекомендации на 2020 год
15:54
Что будет с курсом доллара после отмены ограничений на покупку валюты: озвучен прогноз
14:55
В Дании приняли громкое решение по судьбе "Северного потока-2"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боруссия - Интер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

воскресенье, 03 ноября 2019, 14:11
переглянути новину українською

Во вторник, 5 ноября, в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся немецкая "Боруссия" и итальянский "Интер". Встреча пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" - "Интер".

Начало матча в 22:00.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются хозяева. На победу немецкого клуба предлагается коэффициент 1,97. На успех итальянцев можно поставить с коэффициентом 3,80. Ничья оценивается коэффициентом 3,55.

"Интер" занимает второе место в группе F Лиги чемпионов, одержав одну победу при одной ничьей и одном поражении. "Боруссия" находится на третьей позиции, набрав те же четыре очка.

Двумя неделями ранее матч в Милане между командами завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бавария" громко опозорилась в чемпионате Германии.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо - Львов: онлайн видео трансляция

Свитолина - Барти - 4:5 онлайн трансляция

Карпаты - Шахтер - 0:3 Видео матча

Челси - Манчестер Юнайтед - 1:2 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: