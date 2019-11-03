Где смотреть онлайн Боруссия - Интер: расписание трансляций

5 ноября в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся дортмундская "Боруссия" и миланский "Интер". Встреча пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" - "Интер".

Начало встречи - в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между "Боруссией" и "Интером" можно будет посмотреть в эфире украинского телеканала "Футбол 2". Также поединок покажет российский канал "Матч ТВ".

ИНТЕР - БОРУССИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Интер" обыграл "Боруссию" на своем поле.