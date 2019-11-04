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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Где смотреть онлайн Локомотив - Ювентус: расписание трансляций

понедельник, 04 ноября 2019, 12:13
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В среду, 6 ноября, в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся российский "Локомотив" и итальянский "Ювентус". Встреча пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Ювентус".

Начало встречи - в 19:55.

Прямую трансляцию противостояния между московским и туринским коллективами можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч ТВ".

ЛОКОМОТИВ - ЮВЕНТУС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

После трех туров "Ювентус" лидирует в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов. В активе туринской команды 7 очков. "Локомотив" занимает 3-е место. Команда из российской столицы набрала 3 очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что европейский топ-клуб уволил тренера после громкого позора.

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