Где смотреть онлайн Динамо Загреб - Шахтер: расписание трансляций

В среду, 6 ноября, в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся хорватское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Загребе на стадионе "Максимир".
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" Загреб - "Шахтер".
Начало встречи - в 22:00.
Прямую трансляцию противостояния между хорватским и украинским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также встречу покажет российский телеканал "Матч! Игра".
ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Обе команды набрали по 4 очка в турнирной таблице группы C Лиги чемпионов. "Динамо" за счет дополнительных показателей занимает 2-е место, "Шахтер" идет 3-м.
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" одержал разгромную победу во Львове над "Карпатами".