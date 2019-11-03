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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Динамо Загреб - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

воскресенье, 03 ноября 2019, 17:40
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6 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся загребское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Матч пройдет в Загребе на стадионе "Максимир".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка хозяев поля. На победу хорватского клуба дается коэффициент 2,15. На успех "горняков" можно поставить с коэффициентом 3,25. Ничья оценивается коэффициентом 3,40.

В данный момент "Динамо" и "Шахтер" делят 2-3 место в турнирной таблице группы С, набрав по четыре очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" и загребское "Динамо" сыграли вничью.

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