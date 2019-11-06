Динамо - ПАОК: онлайн видео трансляция

В среду, 6 ноября, команда киевского "Динамо" U19 сыграет первый матч финального раунда плей-офф юношеской Лиги чемпионов со сверстниками из греческого ПАОКа. Встреча состоится в столице Украины на стадионе "Динамо им. Валерия Лобановского".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию встречи "Динамо" U19 - ПАОК U19.

Плеер появится в новости за несколько минут до начала трансляции.

Начало матча - в 17:00.

ЛИГА УЕФА

финальный раунд плей-оффа победителей, 1-й матч

ДИНАМО U19 - ПАОК U19

Ответный матч команды сыграют 27 ноября в Греции.

Отметим, в предыдущем раунде турнира киевляне прошли северомакедонскую "Шкендию" (8:0, 2:2), а ПАОК оказался сильнее ирландского "Богемианса" (1:1, 1:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" улетело на важнейшую битву в страну Гамлета.