Александрия - Сент-Этьен 2:2 Видеообзор

В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы украинская "Александрия" сыграла вничью с французским "Сент-Этьеном".

Счет на 23-й минуте открыл Хазри, реализовав пенальти. В середине второго тайма преимущество французского клуба увеличил Камара. "Александрия" ушла от поражения в концовке встречи. Сначала разрыв в счете сократил Безбородько, а в компенсированное время украинцев спас Задерака.

АЛЕКСАНДРИЯ - СЕНТ-ЭТЬЕН: ВИДЕО ГОЛОВ

АЛЕКСАНДРИЯ Украина - СЕНТ-ЭТЬЕН Франция - 2:2 (0:1)

Голы: Безбородько (84), Задерака (90+1) - Хазри (23, с пенальти), Камара (73)

"Александрия": Панькив, Пашаев, Мирошниченко, Дубра, Бухал, Гречишкин, Банада, Третьяков (Стецков, 84), Ковалец, Шастал (Безбородько, 46), Лучкевич (Задерака, 78).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Фофана, Колодзейчак, Перрен, Юссуф, Ахолу, Норден (Будебуз, 87), Буанга, Хазри (Силва, 72), Берич (Камара, 55).

ВИДЕОБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал все результаты 4-го тура группового турнира Лиги Европы.