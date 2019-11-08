Спасение "Александрии" и потеря "Динамо": все результаты Лиги Европы 7 ноября

7 ноября состоялись матчи 4-го тура группового турнира Лиги Европы сезона-2019/20. Украинские клубы показали одинаковые результаты в матчах со своими соперниками. "Динамо", несмотря на большое преимущество, не сумело обыграть "Копенгаген". "Александрия" проведя всю игру в атаке, в концовке ушла от поражения в матче против "Сент-Этьена".

Результаты игрового дня.

Группа А

"Севилья" одержала четвертую победу подряд и гарантировала себе выход из группы. За вторую путевку в плей-офф поборются остальные три команды.

"Дюделанж" Люксембург – "Севилья" Испания - 2:5 (0:4)

Голы: Синани (69, 80) - Даббур (17, 36), Эль-Хаддади (27, 33, 66)

АПОЭЛ Кипр – "Карабах" Азербайджан - 2:1 (0:1)

Голы: Лукас (59), Иоанну (88) - Медведев (10)

Положение команд: Севилья - 12, АПОЭЛ, Карабах - 4, Дюделанж - 3.

Группа В

"Копенгаген" и "Динамо" по-прежнему делят первое место в группе, а их продолжает преследовать "Мальме". Скорее всего, борьба за места в плей-офф будет вестись до последнего тура.

"Копенгаген" Дания – "Динамо" Украина - 1:1 (1:0)

Голы: Стаге (4) - Вербич (70)

"Лугано" Швейцария – "Мальме" Швеция - 0:0

Положение команд: Копенгаген, Динамо - 6, Мальме - 5, Лугано - 2.

Группа С

"Базель" практически гарантировал себе первое место, а вот за вторую позицию поборются "Хетафе" и "Краснодар".

"Базель" Швейцария – "Хетафе" Испания - 2:1 (1:1)

Голы: Артур (8), Фрай (60) - Мата (45, с пенальти)

"Краснодар" Россия – "Трабзонспор" Турция - 3:1 (2:0)

Голы: Асан (27, автогол), Фернандеш (35), Игнатьев (90) - Нвакаэме (90)

Группа D

ЛАСК неожиданно разгромил ПСВ и включился в борьбу за выход в плей-офф. Первое место продолжает удерживать "Спортинг", который окончательно лишил шансов "Русенборг".

"Русенборг" Норвегия – "Спортинг" Португалия - 0:2 (0:2)

Голы: Коатес (16), Бруну Фернандеш (38)

ЛАСК Австрия – ПСВ Нидерланды - 4:1 (0:1)

Голы: Ранфтль (56), Фризер (60), Клаусс (77, 82) - Швааб (5, с пенальти)

Турнирная таблица: Спортинг - 9, ЛАСК, ПСВ - 7, Русенборг - 0.

Группа E

"Селтик" уже вышел в плей-офф, а второе место, скорее всего, займет ЧФР. "Лацио" сохраняет лишь теоретические шансы на выход из группы.

"Лацио" Италия – "Селтик" Шотландия - 1:2 (1:1)

Голы: Иммобиле (7) - Форрест (38), Нтчам (90)

ЧФР Румыния – "Ренн" Франция - 1:0 (0:0)

Гол: Рондон (87)

Положение команд: Селтик - 10, ЧФР - 9, Лацио - 4, Ренн - 1.

Группа F

"Арсенал" уверенно лидирует и, скорее всего, гарантирует себе первое место в следующем туре. За вторую позицию ведут борьбу "Стандард" и "Айнтрахт".

"Витория Гимарайнш" Португалия – "Арсенал" Англия - 1:1 (0:0)

Голы: Бруно Дуарте (90) - Мустафи (80)

"Стандард" Бельгия – "Айнтрахт" Германия - 2:1 (0:0)

Голы: Ванхойсден (56), Лестьенн (90) - Костич (65)

Положение команд: Арсенал - 10, Стандард, Айнтрахт - 6, Витория Гимарайнш - 1.

Группа G

"Янг Бойз" и "Рейнджерс" довольно неожиданно лидируют после четырех туров, а вот фаворит группы "Порту" занимает последнее место.

"Рейнджерс" Шотландия – "Порту" Португалия - 2:0 (0:0)

Голы: Морелос (69), Дэвис (73)

"Фейеноорд" Нидерланды – "Янг Бойз" Швейцария - 1:1 (1:0)

Голы: Бергейс (18, с пенальти) - Шпильманн (71)

Положение команд: Янг Бойз, Рейнджерс - 7, Фейеноорд, Порту - 4.

Группа I

"Гент" одержал важную выездную победу и почти обеспечил себе выход в плей-офф. На второе место претендуют три команды, среди которых "Александрия".

"Вольфсбург" Германия – "Гент" Бельгия - 1:3 (1:0)

Голы: Жоао Виктор (20) - Яремчук (50), Депуатр (65), Нгаде-Нгаджуи (76)

"Александрия" Украина – "Сент-Этьен" - Франция - 2:2 (0:1)

Голы: Безбородько (84), Задерака (90+1) - Хазри (23, с пенальти), Камара (73)

Положение команд: Гент - 8, Вольфсбург - 5, Сент-Этьен, Александрия - 3.

Группа J

"Истанбул" неожиданно вырвался на первое место, воспользовавшись осечкой "Ромы". Ни одна команда еще не потеряла шансов на выход из группы.

"Боруссия" Менхенгладбах Германия – "Рома" Италия - 2:1 (1:0)

Голы: Фасио (35, автогол), Тюрам (90+5) - Фасио (64)

"Вольфсберг" Австрия – "Истанбул" Турция - 0:3 (0:0)

Голы: Вишча (73, с пенальти), Кривелли (84, 87)

Положение команд: Истанбул - 7, Боруссия, Рома - 5, Вольфсберг - 4.

Группа K

"Брага" практически вышла в плей-офф, а второе место, скорее всего, займет "Вулверхэмптон".

"Вулверхэмптон" Англия – "Слован" Словакия - 1:0 (0:0)

Гол: Хименес (90+2, с пенальти)

"Брага" Португалия – "Бешикташ" Турция - 3:1 (2:1)

Голы: Паулинью (14, 37), Эдуарду (81) - Бойд (29)

Положение команд: Брага - 10, Вулверхэмптон - 9, Слован - 4, Бешикташ - 0.

Группа L

"Манчестер Юнайтед" уверенно лидирует в группе, не пропустив ни одного гола. Вторым с большой долей вероятности станет АЗ.

"Астана" Казахстан – АЗ Нидерланды - 0:5 (0:1)

Голы: Боадю (29, 77), Мидтше (52), Идрисси (57), Хацидьякос (75)

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Партизан" Сербия - 3:0 (2:0)

Голы: Гринвуд (21), Марсьяль (33), Рэшфорд (49)

Положение команд: Манчестер Юнайтед - 10, АЗ - 8, Партизан - 4, Астана - 0.

Ранее "Апостроф" сообщал все результаты 3-го тура группового турнира Лиги Европы.