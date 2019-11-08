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Копенгаген - Динамо 1:1 Видеообзор

пятница, 08 ноября 2019, 07:00
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В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 1:1.

Киевляне пропустили гол в начале матча, после грубой ошибки Бущана отличился Стаге. "Динамо" могло отыграться на 14-й минуте, но Цыганков не реализовал пенальти. Во втором тайме счет сравнял Вербич после паса Цыганкова.

КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО: ВИДЕО ГОЛОВ

"Копенгаген" и "Динамо" делят 1 место в турнирной таблице группы В, набрав по 6 очков.

В 5-м туре "Динамо" на выезде встретится с "Мальме". "Копенгаген" в гостях сыграет с "Лугано". Матчи состоятся 28 ноября.

"Копенгаген" Дания – "Динамо" Украина - 1:1 (1:0)
Голы: Стаге (4) - Вербич (70)

"Копенгаген": Юнссон, Варела, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Папаяннопулос, Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 82), Фальк (Дарамю, 55), Сантос, Сотериу.

"Динамо": Бущан, Попов, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Шепелев, Караваев, Вербич, Сидорчук, Цыганков, Беседин.

Предупреждения: Зека (64), Сантос (83), Шабанов (83), Нельссон (83).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал все результаты 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

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